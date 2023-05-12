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13:27, 12 мая 2023Россия

Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром

Минобороны России заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

На всей линии соприкосновения на соледарском тактическом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступление. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что протяженность линии соприкосновения на этом участке составляет более 95 километров. В наступлении на тактическом направлении ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.

Всего Украина предприняла 26 атак, все они были отражены, отчитались в оборонном министерстве.

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Сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении Украины появились в ряде Telegram-каналов российских военкоров вечером в четверг, 11 мая. Часть из них утверждала, что ВСУ якобы удалось прорвать оборону России на некоторых участках.

Минобороны опровергло эти данные, подчеркнув, что на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся, а общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.

В Кремле отказались от комментариев о возможном контрнаступлении Украины, переадресовав вопрос Минобороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский официально не заявлял о начале контрнаступления. Политик, напротив, сообщал, что оно откладывается, так как армии понадобится больше времени для подготовки. По его словам, украинским войскам все еще нужна бронетехника, которая поступает в страну партиями.

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Анастасия Шейкина
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