Минобороны России оценило обстановку в зоне спецоперации

Минобороны России заявило, что обстановка в зоне спецоперации находится под контролем

Общая обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) находится под контролем. Такую оценку ситуации дало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В военном ведомстве заявили, что на запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся.

Ранее в Минобороны опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.