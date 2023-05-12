На Украине опровергли просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на «Евровидении»

Пресс-секретарь Зеленского опроверг его просьбу об онлайн-выступлении на «Евровидении»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг просьбу главы республики выступить с видеообращением на музыкальном конкурсе «Евровидение-2023». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, офис президента Украины не обращался к организаторам конкурса с предложением онлайн-выступления украинского лидера во время проведения мероприятия.

Ранее издание The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщало, что корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале «Евровидения». Как заявил представитель ЕВС, выступление главы государства противоречило бы правилам проведения конкурса.