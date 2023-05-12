Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»

Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса

Вещательная корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидения-2023». Об этом сообщает The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

Представитель ЕВС заявил, что «Евровидение» действует в рамках строгих правил и принципов, которые были установлены с момента его создания. По его словам, одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия.

Собеседник издания добавил, что выступление украинского лидера в финале конкурса противоречило бы правилам «Евровидения».

В марте американская киноакадемия отказала Зеленскому в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар». По данным Variety, к академии обращался представитель агентской компании для актеров WME Майк Симпсон с просьбой о выступлении политика в ходе церемонии, но ему отказали.

Также в сентябре Зеленскому отказали в выступлении в ходе кинофестиваля в Торонто (TIFF).