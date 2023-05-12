В Британии рассказали о провале планов Запада насчет капитуляции России

Spectator: стратегия Запада провалилась из-за отказа стран вступать в конфликт с Россией

Планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России. О неудачной стратегии США и их союзников насчет капитуляции России написал британский журнал The Spectator.

«Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против олигархов», — говорится в статье.

Как пишут журналисты, результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом. Но готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила планы.

«В то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел», — также говорится в материале.

В качестве примера авторы статьи привели завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который уже ожидает рост экономики страны на 0,7 процента по итогам текущего года.

Журналисты пришли к выводу, что российская экономика не разрушена, «она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг».

Ранее политолог Александр Рудаков заявил, что устойчивость экономики России к внешним шокам стала результатом целого комплекса факторов, определявших стратегический курс главы государства. Среди них можно назвать сбалансированность экономики, стабильность национальной валюты, диверсификацию внешнеэкономических связей, выход на новые глобальные рынки, поддержку малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по мнению политолога, восстановление экономического потенциала республик Донбасса послужит укреплению российской экономики.