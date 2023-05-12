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22:02, 12 мая 2023Бывший СССР

Украина ввела еще один пакет санкций против российских компаний

Зеленский ввел пакет санкций против российских компаний, связанных с Медведчуком
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский ввел еще один пакет санкций против российских компаний в стране. Информация об этом опубликована в Telegram-канале политика в пятницу, 12 мая.

«Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность, связанных с ними украинских экономических субъектов», — говорится в сообщении.

В новый пакет ограничений включены фирмы, связанные с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, находящимися под санкциями. В перечень входят «учредители, руководители, бенефициары пророссийских компаний, обладающие значительными активами на территории Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте активов жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

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Марина Совина
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