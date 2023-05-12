Украина ввела еще один пакет санкций против российских компаний

Зеленский ввел пакет санкций против российских компаний, связанных с Медведчуком

Украинский президент Владимир Зеленский ввел еще один пакет санкций против российских компаний в стране. Информация об этом опубликована в Telegram-канале политика в пятницу, 12 мая.

«Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность, связанных с ними украинских экономических субъектов», — говорится в сообщении.

В новый пакет ограничений включены фирмы, связанные с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, находящимися под санкциями. В перечень входят «учредители, руководители, бенефициары пророссийских компаний, обладающие значительными активами на территории Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте активов жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.