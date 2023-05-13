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14:25, 13 мая 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на двух направлениях

В МО заявили, что ВСУ потеряли до 155 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 155 бойцов убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. Потери противника на двух направлениях раскрыли в Минобороны России в субботу, 13 мая.

По данным ведомства, российские военные из группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Угледар, Новополь и Павловка Донецкой народной республики, а также Новоданиловка, Малая Токмачка и Малиновка Запорожской области.

Кроме того, близ населенного пункта Новомайорское российские военнослужащие пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

В результате атаки Вооруженных сил России ВСУ также лишились артиллерийской системы М777 американского производства и 14 автомобилей.

Ранее в мае Минобороны России отчиталось об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

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Варвара Кошечкина
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