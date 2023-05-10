Минобороны отчиталось о ведении боевых действий на двух направлениях

Минобороны: до 70 бойцов ВСУ уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях

На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами группировки войск «Восток». Подразделения ВСУ базировались в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Орехова Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Преображеновка в Запорожской области. Также около Владимировки были пресечены действия украинских диверсантов.

Ранее стало известно, что на донецком направлении за минувшие сутки российские войска уничтожили более 465 украинских военных и наемников. Помимо солдат ВСУ, ударами авиации и огнем артиллерии Вооруженных сил России были уничтожены два танка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.