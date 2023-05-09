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14:44, 9 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили 465 военных ВСУ и наемников на одном направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 465 военных ВСУ и наемников на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На донецком направлении за минувшие сутки российские войска уничтожили более 465 украинских военных и наемников, заявил 9 мая журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, помимо солдат ВСУ ударами авиации и огнем артиллерии ВС РФ были уничтожены два танка, по шесть боевых бронированных машин и автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», по две гаубицы Д-20 и Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР.

Также в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска при поддержке подразделений воздушно-десантных войск.

Кроме того, 9 мая стало известно, что российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и ДНР.

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Антон Похиляк
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