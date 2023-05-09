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14:50, 9 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в министерстве.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военных, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области. Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений армии РФ.

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Алина Гончарова
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