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06:35, 9 мая 2023Бывший СССР

ВС России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

РИА Новости: ВС РФ взяли под контроль подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, сейчас подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений армии РФ, украинских военных там нет, а все подходы контролируются.

Ранее собеседник агентства заявил, что российские военные пресекли попытку высадки украинских диверсантов на семи катерах на левом берегу Днепра под Херсоном.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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Марина Совина
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