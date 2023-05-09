Российские военные помешали украинским диверсантам высадиться под Херсоном

Военные России пресекли попытку высадки украинских диверсантов на 7 катерах под Херсоном

Российские военные пресекли попытку высадки украинских диверсантов на семи катерах на левом берегу Днепра под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, участники украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах пытались высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки. Однако подразделения российских Вооруженных сил (ВС) помешали им это сделать.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко допустил, что Украина может начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.