Страны G7 увеличили обязательства по поддержке Украины до 44 миллиардов долларов

Страны G7 увеличили обязательства по поддержке Украины до $44 млрд в 2023-2024 годах

Объем финансовых обязательств по поддержке Украины со стороны стран «Группы семи» (G7) в период с 2023-го по начало 2024 года составит порядка 44 миллиардов долларов. Это следует из совместного заявления, принятого по итогам встречи глав ЦБ и министров финансов стран G7, которая прошла в японской Ниигате в субботу, 13 мая, передает ТАСС.

Как говорится в документе, благодаря увеличению поддержки стало возможно также утвердить программу Международного валютного фонда для Киева в размере свыше 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

«Эта поддержка придает Украине уверенность и позволяет ее властям обеспечивать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Стороны планируют продолжать совместно мониторить трансграничные транзакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть.

