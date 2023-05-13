Страны G7 подтвердили планы продолжать санкционное давление на Россию

Страны G7 договорились продолжать принимать санкции против России

Страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и глав Центробанков, пишет РИА Новости.

Как уточнили в Группе семи, в G7 договорились и дальше противостоять попыткам Москвы обойти санкции. «Мы подтверждаем свою непоколебимую решимость вводить и претворять санкции и другие экономические меры, чтобы еще больше подорвать возможности России», — говорится в документе о планах оказывать давление на Москву.

Стороны также планируют продолжать совместно мониторить трансграничные транзакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть. «Намерены пристально отслеживать эффективность ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение», — уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против помогающих России компаний. В черный список ЕС могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, помогающих России в обходе ограничений.