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06:33, 13 мая 2023Бывший СССР

В России высказались об ответе при использовании ВСУ ракет Storm Shadow

Депутат Госдумы Чепа заявил о жестком ответе в случае удара ВСУ ракетами Storm Shadow

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если Украина попытается атаковать территорию России с помощью ракет большой дальности Storm Shadow, ответ будет жестким и незамедлительным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также призвал страны Запада отнестись серьезно к возможным последствиям такого шага.

«Мы много раз говорили о том, что цели и задачи ударов определяет не руководство Украины и даже не командование. Все системы, в том числе, артиллерийские, ракеты, которые поставляет коллективный Запад, ориентируются с помощью спутников, разведывательных систем, за которыми стоят те же западными странами. Значит, и решение о совершении тех или иных шагов тоже идут оттуда», — сказал Чепа.

Он допустил, что решение о нанесении удара по территории России может быть принято с целью устрашения, но предупредил о неизбежном жестком ответе, который за этим последует.

«Запад сегодня понимает невозможность достижения поставленных им же задач в отношении нашей страны. В случае, если ситуация будет осложняться и дальше, нанесение удара по территории России может быть использовано в качестве варианта шантажа, — допустил Чепа. — Но, если это произойдет, ответ будет жестким и адекватным. Все это чревато очень серьезными последствиями, к сожалению, не все на Западе это понимают».

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. При этом в Минобороны Великобритании не стали отвечать на вопрос о том, есть ли ограничения в использования этих ракет в отношении территорий России.

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Варвара Кошечкина
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