Названо условие для продления зерновой сделки

Политолог Брутер допустил продление зерновой сделки на месяц на фоне выборов с Эрдоганом

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, от чего зависит существование зерновой сделки. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Брутер назвал условие для продления зерновой сделки и заявил, что возможно продление соглашения на месяц на фоне выборов президента Турции, в которых будет участвовать действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«18 мая мы можем продлить сделку еще на месяц. Не на два, а на месяц, и подождать, когда закончатся выборы. То есть сначала посмотрим на 14 мая, а потом на 18 мая. Думаю, да [в случае проигрыша Эрдогана, продляем сделку на месяц, а потом останавливаем], но я не думаю, что он проиграет в первом туре», — допустил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для продления зерновой сделки необходимо выполнить требования России. Разговор российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в этом случае не будет эффективным.

