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13:06, 12 мая 2023Мир

В Кремле назвали условие для продления зерновой сделки

Песков заявил, что для продления зерновой сделки нужно выполнение ее российской части

Для продления зерновой сделки нужно выполнение ее части, касающейся России. Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков заявил, что для продления черноморской инициативы не поможет разговор российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Чтобы эта сделка состоялась, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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