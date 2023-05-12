Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 12 мая 2023Мир

Турция подвела итоги переговоров по зерновой сделке

Глава Минобороны Турции Акар: стороны переговоров движутся к продлению зерновой сделки

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Стороны переговоров по зерновой сделке движутся к соглашению о ее продлении. Итоги переговоров представителей России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле подвел глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, сообщает CNN Turk.

«Первые итоги показывают, что встреча в Стамбуле прошла позитивно. Процесс движется в направлении продления зерновой сделки», — заявил министр.

Он добавил, что в ходе переговоров рассматривался вопрос о шести застрявших в украинских портах турецких торговых судах и было достигнуто соглашение об их безопасном возвращении в Турцию.

Ранее стали известны предварительные итоги переговоров по зерновой сделке. По данным источника ТАСС, участники переговоров в Стамбуле хотят ее продлить, ограничив возможности России пользоваться зерновым коридором. В ООН отметили, что стороны обсудили дальнейшее продление сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда
На Украине заявили о праве на удары по территории России
Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом
Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве
В России оценили способность Китая склонить Украину к миру
Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»
В России назвали основного кандидата для обмена с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.