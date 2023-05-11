В ООН рассказали о ходе переговоров по зерновой сделке

ООН: в ходе обсуждения зерновой сделки поднят вопрос о возобновлении работы аммиакопровода

В ходе переговоров по зерновой сделке в Стамбуле стороны подняли вопрос о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом говорится в сообщении ООН, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во время встречи высокопоставленные чиновники из России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций также обсудили более длительное продление сделки. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс подтвердил важность Инициативы для глобальной продовольственной безопасности, а также признал важный вклад экспорта продовольствия и удобрений из России.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что без достижения консенсуса между сторонами — подписантами черноморской инициативы зерновая сделка будет расторгнута. «Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей. [Если консенсуса и гарантий не будет,] значит, она прекращает свое существование», — заявил дипломат.

Вершинин подчеркнул, что российская делегация на переговорах защищает «национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений».