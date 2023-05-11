В МИД России назвали условие прекращения зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: без гарантий для России к 18 мая зерновая сделка будет расторгнута

Без достижения консенсуса между сторонами — подписантами черноморской инициативы зерновая сделка будет расторгнута. Такие условия назвал замглавы российского МИД Сергей Вершинин, сообщает ТАСС.

«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей. [Если консенсуса и гарантий не будет,] значит, она прекращает свое существование», — заявил дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

Дипломат подчеркнул, что российская делегация на переговорах защищает «национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений».

Ранее сообщалось, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле хотят ее продлить, ограничив возможности России пользоваться зерновым коридором. По словам источника в Анкаре, вопрос продления зерновой сделки является критическим для турецкой стороны в контексте приближающихся президентских выборов.

10 мая источник ТАСС в Анкаре сообщил, что сделка, вероятно, будет продлена после 18 мая. Он уточнил, что действие сделки могут продлить с учетом пожеланий российской стороны. Однако позже источник РИА Новости опроверг эту информацию.