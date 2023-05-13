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03:20, 13 мая 2023Экономика

В США раскрыли последствия возможного дефолта в США

Инвестор Шостак допустил понижение кредитного рейтинга США из-за ситуации вокруг дефолта

Фото: Unsplash

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, к каким последствиям приведет возможный дефолт в США. Его слова приводит ТАСС.

Шостак раскрыл последствия возможного дефолта в США и заявил, что ситуация вокруг этой проблемы грозит понижением кредитного рейтинга страны.

«Припомним, что в том же 2011 году рейтинговые агентства, впечатленные драмой дебатов, понизили казавшийся непоколебимым ААА рейтинг до АА+. Собственно, именно этого можно ожидать и на сей раз, возможно, рейтинг будет пересмотрен на А+, если переговоры о поднятии потолка долга затянутся или же зайдут в тупик», — допустил инвестор.

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Марина Совина
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