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01:14, 8 мая 2023Мир

В Минфине США высказались о наступлении дефолта 1 июня

Министр финансов Йеллен: нет уверенности в том, что дефолт в США наступит именно 1 июня
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Mary Schwalm / Reuters

Минфин США не может назвать точную дату наступления дефолта в стране, поскольку присутствует неопределенность в прогнозах. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила она, пообещав проинформировать конгресс, когда появятся новости по вопросам госдолга и дефолта.

Ранее Йеллен заявила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу.

В мае американский министр финансов сообщила о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня. Йеллен указала, что власти страны не смогут выполнять все свои обязательства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня.

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Марина Совина
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