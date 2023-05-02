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00:29, 2 мая 2023Мир

В США предупредили об исчерпании чрезвычайных мер из-за лимита госдолга

США заявили о риске исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Saul Loeb / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. Об этом говорится в ее письме руководству Конгресса, передает ТАСС.

Как отметила Йеллен, в случае, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств. Отмечается, что эта оценка основана на данных, которые имеются в настоящее время. «Поскольку федеральные поступления и расходы по своей сути изменчивы, настоящая дата, когда казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько недель позже», — говорится в письме.

Йеллен также предупредила, что откладывание решение об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, а также повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг США.

Ранее банк JPMorgan попросил экспертов оценить вероятность дефолта США. Около 35 процентов специалистов заявили, что ожидают такого объявления.

Потолок госдолга — это максимальная сумма денег, которую США могут заимствовать путем выпуска облигаций для выполнения своих финансовых обязательств. Когда он достигнут, казначейство больше не может выпускать свои ценные бумаги и способно только оплачивать казначейские векселя за счет налоговых поступлений.

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Марина Совина
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