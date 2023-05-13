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07:47, 13 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о четырех обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах ВСУ Донецка за ночь и утро
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь и утро четыре раза обстреляли Донецк.

Уточняется, что ночью украинские солдаты выпустили семь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам города. С утра бойцы ВСУ произвели три обстрела за час, атаковав Петровский, Куйбышевский, а также Киевский районы, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал ракетный обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ. Офицер отметил, что взрывы произошли одновременно, что говорит о нанесении удара одним комплексом. Он указал на преждевременность заявлений о том, что обстрел велся ракетами британского производства, подчеркнув, что серьезного урона не было нанесено.

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Марина Совина
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