Представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах ВСУ Донецка за ночь и утро

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь и утро четыре раза обстреляли Донецк.

Уточняется, что ночью украинские солдаты выпустили семь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам города. С утра бойцы ВСУ произвели три обстрела за час, атаковав Петровский, Куйбышевский, а также Киевский районы, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал ракетный обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ. Офицер отметил, что взрывы произошли одновременно, что говорит о нанесении удара одним комплексом. Он указал на преждевременность заявлений о том, что обстрел велся ракетами британского производства, подчеркнув, что серьезного урона не было нанесено.