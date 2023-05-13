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06:20, 13 мая 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» прокомментировал обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ

Фото: Telegram-канал представительства СЦКК в ЛНР

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале прокомментировал ракетный обстрел Луганска и контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Офицер отметил, что взрывы произошли одновременно, что говорит о нанесении удара одним комплексом. Он указал на преждевременность заявлений о том, что обстрел велся ракетами британского производства, подчеркнув, что серьезного урона не было нанесено.

«Да, в Артемовском направлении противник в течение двух суток предпринимал попытки выдавить наши подразделения. Успеха противник не достиг. Наши бойцы отстояли свои позиции», — заявил Алаудинов, говоря о контрнаступлении ВСУ. Он добавил, что ЧВК «Вагнер» ежедневно продвигается вперед.

Командир «Ахмата» добавил, что та часть российского общества, которая поддерживает военных, а также сами военнослужащие на передовой, готовы к возможному наступлению, они имеют поддержку в тылу.

Ранее Алаудинов заявил, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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