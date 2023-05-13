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00:51, 13 мая 2023Наука и техника

Командир «Ахмата» высказался о передаче Лондоном ракет ВСУ

Командир «Ахмата»: никакое количество переданных ВСУ западных ракет не поменяет ситуацию

Фото: Reuters

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Военный уточнил, что Запад не способен передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое могло бы изменить ситуацию на Украине. «Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы!» — высказался он.

Алаудинов добавил, что поставленные Киеву «новые танки горят так же красиво, как и старые».

Ранее стало известно, что Лондон передал ВСУ несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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Марина Совина
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