Командир «Ахмата» высказался о передаче Лондоном ракет ВСУ

Командир «Ахмата»: никакое количество переданных ВСУ западных ракет не поменяет ситуацию

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Военный уточнил, что Запад не способен передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое могло бы изменить ситуацию на Украине. «Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы!» — высказался он.

Алаудинов добавил, что поставленные Киеву «новые танки горят так же красиво, как и старые».

Ранее стало известно, что Лондон передал ВСУ несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.