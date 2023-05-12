Российский посол высказался о передаче Лондоном ракет Киеву

Посол РФ Келин: Лондон передал Киеву ракеты, чтобы он наносил удары по российским городам

Британская сторона передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы она могла наносить удары по российским городам, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, пишет ТАСС.

По словам дипломата, речь идет о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий. Посол отметил, что ранее Запад был более предусмотрительным и не поставлял Киеву подобное оружие. «Для нас очевидно, что нынешний шаг предпринят Лондоном, чтобы Киев мог наносить удары по российским городам и селам, включая территорию Крыма», — высказался посол РФ.

Келин напомнил, что Великобритания не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Он выразил сожаление из-за того, что несмотря на это, Лондон играет лидирующую роль в затягивании и обострении конфликта.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны королевства Бен Уоллес.