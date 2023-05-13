Назван наиболее предпочтительный результат выборов в Турции для стран Запада

NYT: поражение Эрдогана на президентских выборах в Турции лишит Россию важного партнера

Поражение Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, которые пройдут в воскресенье, 14 мая, лишит Россию важного партнера и союзника. К такому выводу пришли журналисты The New York Times (NYT), которые называют проигрыш действующего главы государства наиболее предпочтительным вариантом для стран Запада.

«За воскресными президентскими выборами в Турции внимательно следят в западных столицах, в штаб-квартире НАТО и в Кремле, а от их исхода зависит давняя посредническая роль Турции в сложных и часто неприятных отношениях между сторонами», — пишут журналисты NYT, уточняя, что отставание Эрдогана в опросах общественного мнения от своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу привлекает внимание многих дипломатических ведомств к Анкаре.

Издание уточняет, что Турция стала незаменимым торговым партнером России, иногда принимающим на себя еще и роль дипломатического посредника. Это приобрело большое значение для Кремля после начала специальной военной операции на Украине.

«Отказавшись ввести западные санкции в отношении Москвы, Эрдоган помог подорвать попытки изолировать Кремль и лишить его средств для ведения СВО, — отмечает издание. — Ни для кого не секрет, что европейские лидеры, не говоря уже об администрации Байдена, были бы рады, если бы Эрдоган проиграл».

Тем временем Эрдоган высказался о возможном проигрыше на выборах и заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем. При этом глава государства выразил уверенность, что граждане страны поддержат его и его Партию справедливости и развития.