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23:11, 13 мая 2023Россия

В Тольятти загорелся покрасочный цех

Покрасочный цех загорелся в Тольятти на площади 6 тыс. кв. метров
СюжетПожар в Москве:

Фото: Агентство «Москва»

В Тольятти загорелся покрасочный цех предприятия «Феррони-Тольятти», площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, произошло частичное обрушение кровли. Собеседник агентства отметил, что погибших и пострадавших в инциденте нет. В общей сложности были эвакуированы 15 человек. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности.

Также отмечается, что к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

Ранее жители Приморья сняли на видео мощный пожар в деревообрабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров.

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Марина Совина
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