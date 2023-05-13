Покрасочный цех загорелся в Тольятти на площади 6 тыс. кв. метров

В Тольятти загорелся покрасочный цех предприятия «Феррони-Тольятти», площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, произошло частичное обрушение кровли. Собеседник агентства отметил, что погибших и пострадавших в инциденте нет. В общей сложности были эвакуированы 15 человек. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности.

Также отмечается, что к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

Ранее жители Приморья сняли на видео мощный пожар в деревообрабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров.