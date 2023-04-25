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11:08, 25 апреля 2023Россия

Мощный пожар на российском предприятии попал на видео

Жители Приморья сняли на видео мощный пожар в деревообрабатывающем цехе

Мощный пожар в деревоперерабатывающем цехе на предприятии в Приморье, охвативший 12 тысяч квадратных метров, попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует PrimaMedia в группе во «ВКонтакте».

ЧП произошло на улице Свердлова в городе Лесозаводске российского региона. Сначала местное управление МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, но из-за сильного ветра и быстрого распространения огня она увеличилась в восемь раз.

В ликвидации задействовано шесть единиц пожарной техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы. Данных о пострадавших нет.

Ранее в апреле пожар в несколько тысяч квадратных метров вспыхнул на заводе пластмасс в Нижегородской области.

Евгения Куликова
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