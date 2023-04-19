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14:04, 19 апреля 2023Россия

Пожар площадью в несколько тысяч квадратных метров вспыхнул на российском заводе

В Нижегородской области на заводе пластмасс вспыхнул пожар в 3,5 тысячи квадратных метров
СюжетПожары в Нижегородской области

В Нижегородской области на заводе пластмасс вспыхнул пожар в несколько тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как уточняет издание, из-за мощного возгорания, площадь которого оценивается в 3,5 тысячи «квадратов», на российском предприятии существует угроза взрыва.

При этом МЧС уточняет, что площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Известно, что на месте работают экстренные службы. В тушении участвуют 32 человека и 8 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о пожаре в городе Кушва Свердловской области в шахте «Южная». Эпицентр возгорания находился на глубине 240 метров.

Марк Леонов
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