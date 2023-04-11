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10:46, 11 апреля 2023Россия

В российской шахте произошел пожар

В городе Кушва Свердловской области произошел пожар в шахте, горняков эвакуировали
СюжетПожары в Свердловской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В городе Кушва Свердловской области в шахте «Южная» произошел пожар. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, эпицентр возгорания находился на глубине 240 метров. Из шахты вывели 45 горняков, никто не пострадал. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его ликвидировали.

Шахта «Южная» занимается добычей железной руды, она входит в группу компаний НПРО «Урал». В 2015 году при взрыве на этой шахте погибли три человека — тогда в «Южной» шла подготовка плановых взрывных работ на глубине 440 метров.

Ранее задымление произошло на нефтедобывающей шахте в Республике Коми. Его зафиксировали в уклонном блоке 2Т-4, о пострадавших не сообщалось.

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Анастасия Шейкина
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