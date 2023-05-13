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07:25, 13 мая 2023Мир

Страны G7 обещали поддерживать Украину «так долго, как потребуется»

Главы минфинов и центробанков стран G7 поддержат Украину «так долго, как потребуется»

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Министры финансов и главы центробанков стран G7 представили совместное заявление по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, главы минфинов и центробанков организации обещали поддерживать Украину «так долго, как потребуется». Они также выразили единство в осуждении России.

«Мы остаемся приверженными к международному сотрудничеству для урегулирования мировых экономических проблем… и в связи с этим мы решительно отвергаем неоднократные ложные заявления России о негативных эффектах наших санкций на продовольствие и энергетическую безопасность», — отмечается в документе.

Государства также обещали содействовать восстановлению критической инфраструктуры Украины и приветствовали запуск платформы по инвестированию в Украину. Они намерены удовлетворять срочные финансовые нужды Киева в краткосрочной перспективе и помогать ее странам-соседям.

В документе страны G7 заявили об устойчивости мировой экономики перед кризисом на Украине. Они призвали сохранять бдительность и оставаться гибкими« в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики».

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Марина Совина
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