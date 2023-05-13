Страны G7 заявили об устойчивости мировой экономики перед кризисом на Украине

Страны G7 заявили, что мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине

Мировая экономика показала устойчивость к различным кризисам, включая пандемию и конфликт на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7), пишет ТАСС.

В документе уточняется, что мировая экономика пережила многие потрясения. В качестве примера эксперты указали пандемию коронавируса, а также ситуацию вокруг Украины и связанный с этим рост инфляции в мире. «Мы должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в нашей макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики», — подчеркивается в заявлении.

При этом в принятом документе нет информации о повышении потолка госдолга в США и вероятности дефолта в этой стране.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня.