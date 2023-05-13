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18:57, 13 мая 2023Бывший СССР

Детонация склада боеприпасов в Хмельницком попала на видео

Детонация склада боеприпасов в украинском Хмельницком попала на видео

Детонация, как утверждается, склада боеприпасов в украинском Хмельницком попала на видео. Кадрами, которые были засняты неизвестным очевидцем этого события, поделился Telegram-канал «Военный осведомитель».

Запись начинается через несколько секунд после взрыва. На ней видно огромное, поднимающееся вверх облако огня, которое с каждой секундой становится шире и объемнее. Одновременно автора съемки накрывает звуковая волна, сопровождающая взрыв. Затем облако становится все более красным, а от него в разные стороны валят клубы черного дыма.

Огонь начинает утихать лишь через 30 секунд после начала съемки, постепенно сходя на нет. Автор видео эмоционально отмечает, что осколки долетели даже до него, хотя он явно находится на приличном отдалении от детонирующих складов.

Ранее военкоры сообщили о ночной атаке российской армии на объекты ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. Все они были атакованы барражирующими боеприпасами типа «Герань-2».

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Олег Давыдов
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