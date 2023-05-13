Глава СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских»

Бастрыкин: отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал несколько тенденций в структуре преступности, которые наметились в последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Выступая в рамках дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Бастрыкин, в частности, отметил, что «преступность несовершеннолетних молодеет». Кроме того, он заявил, что в России имеет место рост экстремистских преступлений.

Глава СК также обратил внимание на проблему увеличения правонарушений со стороны мигрантов. Бастрыкин привел статистику, согласно которой в 2022 году количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенных приезжими увеличилось с 11 почти до 15 тысяч, то есть на 37 процентов. Он заявил, что «отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских».

Александр Бастрыкин отметил и то, что приезжие в своей массе не интегрируются в российское общество и не хотят изучать русский язык и культуру.

Ранее сообщалось, что выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава СК предложил национализировать главные секторы экономики страны. Он также предложил вернуть в качестве наказания за уголовные преступления конфискацию имущества, которая была отменена в 2003 году.