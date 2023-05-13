Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 13 мая 2023Силовые структуры

Глава СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских»

Бастрыкин: отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал несколько тенденций в структуре преступности, которые наметились в последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Выступая в рамках дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Бастрыкин, в частности, отметил, что «преступность несовершеннолетних молодеет». Кроме того, он заявил, что в России имеет место рост экстремистских преступлений.

Глава СК также обратил внимание на проблему увеличения правонарушений со стороны мигрантов. Бастрыкин привел статистику, согласно которой в 2022 году количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенных приезжими увеличилось с 11 почти до 15 тысяч, то есть на 37 процентов. Он заявил, что «отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских».

Александр Бастрыкин отметил и то, что приезжие в своей массе не интегрируются в российское общество и не хотят изучать русский язык и культуру.

Ранее сообщалось, что выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава СК предложил национализировать главные секторы экономики страны. Он также предложил вернуть в качестве наказания за уголовные преступления конфискацию имущества, которая была отменена в 2003 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Крушение вертолетов и истребителей в Брянской области назвали авиазасадой
Российский боец рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC
Назван самый жаркий день на следующей неделе
Крушение Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области назвали ответом на удары ВКС РФ
Приграничное российское село оказалось обесточено после обстрела ВСУ
На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы экс-командующего Черноморским флотом
Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 миллионов долларов
В России ответили на использование ВСУ ракет Storm Shadow для удара по Луганску
Женщина перепутала детское кресло с дроном и заявила на собирающего его москвича
Глава СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.