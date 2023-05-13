Глава СК предложил национализировать главные секторы экономики России

Бастрыкин предложил пойти по пути национализации основных отраслей экономики РФ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, предложил национализировать главные секторы экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны… А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — цитирует Бастрыкина информационное агентство.

Глава СК также предложил ранее вернуть в качестве наказания за уголовные преступления конфискацию имущества, которая была отменена в 2003 году. По мнению Бастрыкина, «отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры». Он уже обратился к Министерству юстиции России просьбой рассмотреть это предложение.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что корпорации, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства. «Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. (...) Дальше уже просто ехать некуда», — заявил глава СК.

