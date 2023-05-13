Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении оборонзаказа

Бастрыкин заявил о коррупции и воровстве при выполнении оборонзаказа корпорациями

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что корпорации, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

По словам Бастрыкина, это происходит в сложное для страны время. «Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. (...) Дальше уже просто ехать некуда», — заявил глава СК.

В декабре 2022 года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за последний год ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 37 миллиардов рублей. Вместе с этим Бастрыкин отметил, что с 2011 года перед судом предстали за коррупцию 72 тысячи чиновников и служащих. Отмечается, что чаще всего фигурантами уголовных дел о взяточничестве становятся сотрудники правоохранительных органов и чиновники.