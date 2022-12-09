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04:03, 9 декабря 2022Силовые структуры

В России подсчитали ущерб от коррупции

Генпрокурор Краснов: ущерб от коррупции в этом году превысил 37 миллиардов рублей
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Установленный ущерб от коррупционных преступлений в России только в этом году превысил 37 миллиардов рублей. Об этом ТАСС рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

При этом впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба. Так, по его словам, за девять месяцев арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, а также добровольно погашен ущерб в размере 3,5 миллиарда.

8 декабря председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что в России с 2011 года перед судом предстали за коррупцию 72 тысячи чиновников и служащих. Также выяснилось. что сотрудники правоохранительных органов и чиновники чаще всего становятся фигурантами уголовных дел о взяточничестве.

В ноябре сообщалось, что в Уфе бывшего начальника УМВД по борьбе с коррупцией заподозрили во взяточничестве. Следствие установило, что подозреваемый в период с декабря 2020 по май 2021 года получил от троих организаторов азартных игр взятку в размере более трех миллионов рублей, а также наручные часы стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Взамен злоумышленники просили не проводить в их отношении проверку, не привлекать к ответственности и предупреждать о планах других ведомств.

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Марина Совина
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