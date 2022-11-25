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19:05, 25 ноября 2022Силовые структуры

В Уфе экс-начальника УМВД по борьбе с коррупцией заподозрили во взяточничестве

В Уфе экс-начальника УМВД по борьбе с коррупцией заподозрили в получении крупной взятки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией городского управления МВД России, его подозревают в получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

Следствие установило, что экс-начальник УМВД в период с декабря 2020 по май 2021 года получил от троих организаторов азартных игр взятку в размере более трех миллионов рублей, а также наручные часы стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Взамен злоумышленники просили не проводить в их отношении проверку, не привлекать к ответственности и предупреждать о планах других ведомств. Факт передачи взятки выявили оперативники республиканского УФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Москве двоих подполковников полиции задержали за взятки от владельца массажного салона.

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Илона Палей
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