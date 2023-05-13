Военный эксперт заявил об увеличении ВСУ потерь при попытках наступления

Военный эксперт Дандыкин: ежедневные потери ВСУ при попытках наступать увеличиваются

Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Ura.ru рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся совершить контрнаступление и прощупывает оборону российских военных, что уже привело к увеличению потерь личного состава. По его словам, за последние две недели противник понес самые большие потери.

«За вчерашний день, когда началось прощупывание обороны, особенно на донецком направлении, это в районе Артемовска и Соледара, около тысячи убитыми и ранеными, 10 танков, а это много», — заявил он.

Дандыкин считает, что бои будут продолжаться и ежедневные потери в рядах ВСУ продолжат расти и могут составлять до пяти тысяч солдат.

Он предположил, что большое количество убитых украинских военных за последнее время может являться прелюдией контрнаступления, либо самим контрнаступлением, которое складывается не лучшим образом для Киева. В любом случае, враг демонстрирует попытки просочиться и обнаружить слабое место российских бойцов, заключил он.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц описал первые сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ начали запланированное контрнаступление. По его словам, в этом случае украинские солдаты организуют мощные артиллерийские атаки по позициям российских военных, а также их складов.