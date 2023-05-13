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00:31, 13 мая 2023Россия

Военкор описал сигналы начала контрнаступления ВСУ

Военкор Коц: контрнаступление ВСУ начнется с мощных ударов по позициям российских военных

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru описал первые сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали запланированное контрнаступление. По его словам, в этом случае украинские солдаты организуют мощные артиллерийские атаки по позициям российских военных, а также их складов.

«Наступление Украины, если и состоится в ближайшие дни, то обязательно начнется с мощной артподготовки по всей линии боевого соприкосновения», — заявил он.

Коц добавил, что ВСУ также будут наносить ракетные удары, использовать беспилотники для атаки с тыла, а также стараться уничтожить военные арсеналы. Он пояснил, что в ином случае контрнаступление будет обречено, поскольку украинские бойцы будут задавлены российской артиллерией и авиацией.

Военкор отметил, что сейчас нет признаков того, что противник готовится к крупному нападению в ближайшее время. Он уточнил, что ВСУ лишь устраивают вылазки для разведки боем.

Ранее стало известно, что украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ. Газета Financial Times отмечает, что власти страны обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

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Марина Совина
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