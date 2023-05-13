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22:02, 13 мая 2023Мир

Песков ответил турецкой оппозиции на обвинения во вмешательстве России в выборы

Песков категорически отверг обвинения оппозиции Турции во вмешательстве России в выборы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля отверг обвинения председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы вмешательстве в выборы. Песков уточнил, что это заявление «наделало много шума в Турции».

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения о вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — ответил Песков. Он напомнил, что турецкий политик не предоставил доказательств этому.

Ранее Кылычдароглу опубликовал пост на русском языке, в котором призвал Россию воздержаться от вмешательства в президентские выборы. В Турции 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы.

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Марина Совина
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