Песков ответил турецкой оппозиции на обвинения во вмешательстве России в выборы

Песков категорически отверг обвинения оппозиции Турции во вмешательстве России в выборы

Москва категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля отверг обвинения председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы вмешательстве в выборы. Песков уточнил, что это заявление «наделало много шума в Турции».

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения о вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — ответил Песков. Он напомнил, что турецкий политик не предоставил доказательств этому.

Ранее Кылычдароглу опубликовал пост на русском языке, в котором призвал Россию воздержаться от вмешательства в президентские выборы. В Турции 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы.