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22:53, 11 мая 2023Мир

Кандидат в президенты Турции обвинил Россию в заговоре

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Murad Sezer / Reuters

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, являющийся главным конкурентом нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, обвинил Россию в заговоре и призвал убрать руки от турецкого государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», — отметил он. Политик добавил, что турецкая сторона по-прежнему выступает за сотрудничество и дружбу с Россией.

Заявление политика прозвучало после того, как президент страны на выступлении перед сторонниками показал видеозапись, на которой видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу Кылычдароглу.

В Турции 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. В них также примет участие действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Основным соперником политика на выборах, как ожидается, станет Кылычдароглу. Для победы необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, в противном случае пройдет второй тур выборов, он запланирован на 28 мая.

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Марина Совина
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