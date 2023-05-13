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15:30, 13 мая 2023Россия

Спецслужбы проверят сообщения о новом падении самолета в Брянской области

Baza: спецслужбы проверяют информацию о том, что в Брянской области упал еще один Су-34

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Информацию о том, что в Стародубском районе Брянской области упал еще один самолет, сейчас проверяют спецслужбы. Об этом сообщает издание Baza.

Речь в новых сообщениях, которые предстоит проверить спецслужбам, может идти еще об одном Су-34. До этого в Брянской области упали вертолет Ми-8 и самолет Су-34. После падений в области был введен план «Перехват».

13 мая стало известно, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. На месте падения уже обнаружены обломки транспортного средства.

Глава города Сергей Евтеев заявил, что при крушении нет разрушений, однако горожане опубликовали снимки, на которых видно, что лопасти от упавшего вертолета повредили забор частного дома. Кроме того, в экстренных службах заявили, что поврежденных домов несколько.

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Александра Лисица
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