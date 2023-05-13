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11:48, 13 мая 2023Мир

Польские военные занялись поисками прилетевшего со стороны Белоруссии объекта

Польские военные ищут прилетевший со стороны Белоруссии разведывательный аэростат

Фото: Johan Nilsson / Reuters

Польские военные ищут прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект. Как сообщило в своем Twitter-аккаунте Министерство национальной обороны Польши, речь может идти о разведывательном аэростате.

«Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии. По данным ведомства, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина», — уточнили польские военные.

Кроме того, сообщается, что в поисках неопознанного объекта примут участие дежурные войска территориальной обороны. Помимо этого, известно, что в ночь на 13 мая информацию об аэростате получили в пожарной службе. Ее сотрудники также подключились к поискам.

Ранее неизвестный большой дирижабль, находящийся на территории Китая, попал на спутниковые снимки. Фотографиями объекта поделилась американская спутниковая компания BlackSky. На фото можно заметить огромный дирижабль длиной около 30 метров, расположенный посреди почти километровой взлетно-посадочной полосы в пустыне на северо-западе КНР.

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Олег Давыдов
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