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19:16, 1 мая 2023Мир

Неизвестный китайский дирижабль заметили на спутниковых снимках

CNN: американский спутник обнаружил неизвестный ранее китайский дирижабль

Фото: BlackSky

Неизвестный большой дирижабль, находящийся на территории Китая, попал на спутниковые снимки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фотографиями объекта поделилась американская спутниковая компания BlackSky. На фото можно заметить огромный дирижабль длиной около 30 метров, расположенный посреди почти километровой взлетно-посадочной полосы в пустыне на северо-западе КНР. По словам специалистов, снимки были сделаны за три месяца до того, как китайский «шпионский шар» был сбит над территорией США.

По словам исполнительного директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса, в США не наблюдали ранее подобные летательные аппараты. «Это действительно следующий шаг для Китая с точки зрения дальнейшего развития и поддержки финансирования исследований в этом направлении», — отметил специалист. Джейкобс предположил, что обнаруженный дирижабль имеет специальное навигационное оборудование, которое позволяет ему перемещаться по воздуху в течение длительного периода времени.

Опрошенные журналистами эксперты заявили, что новые снимки позволяют судить, что Китай использует все три типа воздухоплавательных аппаратов — дирижабли, аэростаты и свободно плавающие воздушные шары.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США отказался отвечать на вопрос, какую угрозу для США представляет это открытие. Однако он подтвердил, что Пентагон отслеживает перемещения подобных аппаратов. Представители Совета национальной безопасности США и ЦРУ отказались от комментариев.

Американские военные в пятницу, 10 февраля, сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, аэростат представлял опасность для гражданской авиации.

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Андрей Ставицкий
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