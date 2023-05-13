Российские военные сообщили о брошенных ВСУ под Майорском десятках «двухсотых»

Российские военные рассказали о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ под Майорском

Российские военные сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону под Майорском. Об этой попытке рассказал в своем Telegram-канал WarGonzo военкор Семен Пегов со ссылкой на видеоролик, присланный одним из военных Горловской бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ.

Российские военные уточнили, что столкнуться пришлось с малыми бронегруппами противника. «При виде малых бронегрупп противника, состоящих, как правило, из пяти единиц техники — два танка и три БМП, местные парни не привыкли тупо разворачиваться и драпать, а дали бой. Таких групп было как минимум три — одна шла в лоб, другие две обтекали опорники, чтобы попытаться зайти на максимально возможную глубину, но и на них горловские устроили охоту», — пишет Пегов.

В итоге, продолжил он, ВСУ оставили «десятки брошенных "двухсотых"». «Наши пацаны доказали — здесь не пройти. ВСУ тоже выводы сделали — и будут пытаться повторить маневр на других участках. Там должны учесть удачный опыт горловских», — заключил Пегов, добавив, что, «чтобы солдат не побежал», он должен быть обеспечен боеприпасами и уверен в своих командирах.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ готовятся совершить контрнаступление и прощупывают оборону российских военных, что уже привело к увеличению потерь личного состава. По его словам, за последние две недели противник понес самые большие потери.