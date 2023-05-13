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00:24, 13 мая 2023Мир

Байден заявил о готовности США ликвидировать запасы химического оружия

Байден заявил о готовности США ликвидировать запасы химического оружия к осени 2023 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что администрация страны готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление политика, опубликованное в преддверии Пятой конференции государств-участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия, запланированной на 15-19 мая в Гааге.

«Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — отметил американский президент.

Ранее в США раскрыли сроки уничтожения своего химического оружия. Замгоссекретаря страны по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что этот процесс завершится весной.

США — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва многократно призывала Вашингтон выполнять свои обязательства в рамках конвенции.

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Марина Совина
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