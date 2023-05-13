Байден заявил о готовности США ликвидировать запасы химического оружия
Президент США Джо Байден заявил, что администрация страны готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление политика, опубликованное в преддверии Пятой конференции государств-участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия, запланированной на 15-19 мая в Гааге.
«Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года - веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности», — отметил американский президент.
Ранее в США раскрыли сроки уничтожения своего химического оружия. Замгоссекретаря страны по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что этот процесс завершится весной.
США — единственная страна в мире, обладающая химическим оружием. Москва многократно призывала Вашингтон выполнять свои обязательства в рамках конвенции.