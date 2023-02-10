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20:27, 10 февраля 2023Мир

США раскрыли сроки уничтожения своего химического оружия

Замгоссекретаря заявила, что США весной завершат уничтожение своего химического оружия
Бонни Дженкинс

Бонни Дженкинс. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Вашингтон весной полностью завершит процесс по уничтожению всего своего химического оружия. Сроки окончания этого процесса раскрыла замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает ТАСС.

«Я также хочу отметить, что позднее в этом году, весной, Соединенные Штаты завершат уничтожение всех своих химических вооружений», — высказалась дипломат. Она подчеркнула, что американская сторона планирует отпраздновать этот повод.

В сентябре 2022 года микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин обвинил США в превращении украинцев в «подопытных кроликов». Он заявил, что Вашингтон испытывал на жителях страны возбудители опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.

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Виктория Кондратьева
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