Замгоссекретаря заявила, что США весной завершат уничтожение своего химического оружия

Вашингтон весной полностью завершит процесс по уничтожению всего своего химического оружия. Сроки окончания этого процесса раскрыла замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает ТАСС.

«Я также хочу отметить, что позднее в этом году, весной, Соединенные Штаты завершат уничтожение всех своих химических вооружений», — высказалась дипломат. Она подчеркнула, что американская сторона планирует отпраздновать этот повод.

В сентябре 2022 года микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин обвинил США в превращении украинцев в «подопытных кроликов». Он заявил, что Вашингтон испытывал на жителях страны возбудители опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.